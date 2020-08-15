بيكيه: أقدم نفسي للرحيل إذا كانت هناك حاجة لتجديد دماء برشلونة!

أعرب مدافع برشلونة “جيرارد بيكيه” عن استعداده لمغادرة النادي إذا طُلب منه ذلك من أجل تجديد دماء الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تحضيرًا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل، وذلك في أول رد فعل له بعد الخسارة المُذلة التي مُني بها فريقه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8/2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الجمعة.

ويتحمل بيكيه مسؤولية 3 أهداف على الأقل بسبب رعونته في مراقبة روبرت ليفاندوفسكي الذي صنع هدف لتوماس مولر في الدقائق الثلاث الأولى من اللقاء قبل أن يشارك في صناعة هدف آخر وتسجيل هدف برأسية قوية خلال الشوط الثاني.

وقال بيكيه للصحفيين “نشعر بحرج كبير بعد هذه الخسارة المؤلمة أمام بايرن ميونخ، لقد وصلنا إلى الحضيض، نحتاج لتغييرات جذرية، ولا أعني اللاعبين أو المدربين، ما حدث عار، هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي نخرج فيها بهذه الطريقة، النادي بحاجة إلى الكثير من التغييرات الحقيقية”.

وأضاف “لعبنا مباراة كارثية، يجب أن نُغير العديد من الأشياء داخل النادي، وإذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا على استعداد للتقدم والرحيل بنفسي”.

وواصل “كان الأمر مروعًا، شعور كارثي، الخزي هي الكلمة الأنسب في هذا الوضع، لا يمكنك أن تلعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الأسلوب، الأمر صعب للغاية، أتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى على التحسن”.

وختم “أطلب السماح والمغفرة من الجماهير، لا أحد محمي اليوم في برشلونة، لا أحد”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة بثمانية أهداف منذ سقوطه أمام إشبيلية في إحدى مباريات الدوري الإسباني عام 1946، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق بنتيجة عريضة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

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كما لم يتعرض برشلونة لنتيجة مشابهة في المنافسات الأوروبية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما خسر بستة أهداف أمام فالنسيا ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

ماذا قال كيكي سيتين بعد المباراة؟

وصف مدرب برشلونة “كيكي سيتين” الخسارة بـ 8-2 من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال بالهزيمة المؤلمة، مشيرًا إلى أنها تضع مستقبله مع الفريق في خطر بعد أن أمضى 6 أشهر فقط على مقعد الإدارة الفنية خلفًا للمدرب المقال “فالفيردي”.

وقال سيتين في بداية حديثه بعد المباراة “ما زال الأمر مُبكرًا للحديث حول بقائي أم لا، وتحديد مستقبلي لا يعود لي، انها هزيمة مؤلمة للغاية وهي أصعب لحظة لي منذ تولي المسؤولية قبل 6 أشهر”.

وأضاف “بيكيه مُحق فيما قال، يجب إجراء العديد من التغييرات هذا صحيح، ولا يوجد أي شخص محمي في برشلونة بعد هذه الخسارة، أنا لا أتحمل هذه الهزيمة بمفردي”.

وعن مستقبل فيليب كوتينيو بعد الأداء الخارق الذي قدمه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء، وتسجيله لهدفين وصناعته لهدف، قال سيتين “لنرى وضع استمراريتي في النادي أولاً، وبعدها نناقش مستقبل الفريق الموسم المقبل، في الحقيقة نشعر بإحباط كبير، ما حدث اليوم إهانة، وسنرى ردة فعل المسؤولين”.

وأنهى “من الواضح أننا لم ننافس بايرن ميونخ اليوم، الفارق كان كارثيًا، وغرفة الملابس محبطة وتشعر بخيبة أمل كبيرة، ونود الاعتذار للجمهور على هذه النتيجة، المستقبل سوف يكون أفضل، يجب أن نفكر في المستقبل، وفي تحسين الصورة التي ظهرنا بها، علينا تحليل المباراة من منظور أوسع”.

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