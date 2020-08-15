صور مباراة برشلونة وبايرن ميونخ “الرحمة كلمة خارج قاموس الألمان”

سحق بايرن ميونخ نظيره برشلونة بنتيجة كارثية قوامها 8 أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الجمعة 14-8-2020 في واحدة من أكبر المفاجآت الصادمة في هذا الموسم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليبلغ البافاري الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة بثمانية أهداف منذ سقوطه أمام إشبيلية في إحدى مباريات الدوري الإسباني عام 1946.

كما لم يتعرض برشلونة لنتيجة مشابهة في المنافسات الأوروبية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما خسر بستة أهداف أمام فالنسيا ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

بدأت المباراة بدناميكية وسرعة غير عادية من طرف بايرن ميونخ لينجح في تسجيل الهدف الأول بعد 3 دقائق بواسطة الدولي الالماني توماس مولر بعد عملية ثنائية بينه وبين روبرت ليفاندوفسكي على حافة منطقة الجزاء.

ولحسن حظ رفاق ميسي، استطاعوا تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 7 بنيران صديقة من المدافع النمساوي “دافيد ألابا”، لكن الحظ لم يواصل اللعب مع برشلونة بعد تلك اللقطة، فقد أهدر لويس سوارير إنفرادًا صريحًا أمام مانويل نوير، وتصدى القائم الأيمن لكرة خبيثة من ليونيل ميسي بعد ركلة ركنية.

وضغط بايرن ميونخ بعد وابل الفرص الضائعة من برشلونة، بكل ما لديه من قوة وسرعة في الانقضاض على حائز الكرة، ليتمكن من تسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 22 و27 و31 وسط تألق ملفت للاعب “سيرج جنابري” الذي صنع الهدف الثاني لإيفان بيريسيتش، وتكفل بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يشارك في تسجيل توماس مولر للهدف الرابع بصناعة من جوشا كيميش.

في بداية الشوط الثاني، تحسن مردود برشلونة، رغبة منه في تقليص فارق الأهداف واللعب على فارق هدف في الدقائق الأخيرة، وبالفعل سجل لويس سواريز الهدف الثاني بعد مراوغة مذهلة لجيروم بواتينج داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 57.

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لكن بايرن ميونخ تعامل بقسوة مع محاولة البرسا في العودة، وسجل هدف خامس عن طريق “كيميش” بعد عمل فردي مذهل ورائع من الظهير الأيسر “ألفونسو ديفيز” شهد مراوغته لثلاثة لاعبين من برشلونة أبرزهم “نيلسون سيميدو” الظهير الأيمن.

وأجرى المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك تغيير هجومي في الدقيقة 67 بنزول كينجسلي كومان بدلاً من بيريسيتش وتبعه بتغيير جديد بنزول كوتينيو بدلاً من جنابري، ليتمكن من إضافة الهدف السادس في الدقيقة 82 برأسية قوية من ليفاندوفسكي بعد عرضية من كوتينيو.

وتكفل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بتسجيل الهدفين السابع والثامن بمساعدة من توماس مولر ولوكاس هيرنانديز في الدقيقتين 85 و89 داخل منطقة عمليات البرسا، ولو كان هناك متسعًا من الوقت لأضاف البايرن التاسع والعاشر بواسطة كوتينيو الذي بدا عليه التحفز والرغبة في الانتقام.

هكذا جاء خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا كارثي ومحبط لجميع أنصاره، لتبدأ المطالبات باستقالة المدرب كيكي سيتين ورحيل نصف الفريق تقريبًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أما بايرن ميونخ فقد لعب بنفس عقلية منتخب ألمانيا أمام البرازيل في كأس العالم 2014 عندما فاز النسيونال مانشافت بنتيجة 7-1 على ملعب الماراكانا، ورد الصاع صاعين في عملية انتقامه من البرسا بعد خروجه من نصف نهائي دوري الأبطال عام 2015.

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