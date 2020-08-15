صور مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري “قطار الفوز يتوقف”

نجح الانتاج الحربي بقيادة المدرب الخبير “مختار مختار” في إيقاف قطار فوز الأهلي، بعدما أجبر الشياطين الحمر على التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الاهلي الجديد (ملعب السلام سابقًا).

وبدأ الاهلي المباراة تائهًا بعدما سنحت فرصة خطيرة للانتاج الحربي في الثانية 35 بعد خطأ من المدافع “محمد هاني”، ولكن محمود متولي أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة (15)، تحصل الاهلي على ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار”، تولى تنفيذها علي معلول ولكن على غير العادة لم ينجح في تسجيلها بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة الأفقية.

وعاد الفار ليتدخل من جديد ليؤكد صحة هدف “أحمد عفيفي” الذي كان قد ألغي بداعي التسلل، ليتقدم للإنتاج الحربي بالنتيجة في الدقيقة (24).

وحرم الحارس “أحمد يحيى” الاهلي من تسجيل هدف التعادل في مناسبتين، الاولى كانت في الدقيقة 41، بعدما تصدى لتسديدة أفشة من ضربة حرة مباشرة، ثم تصدى بعدها بدقائق قليلة لتصويبة صاروخية من أليو ديانج، لينتهي الشوط الاول بتقدم الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيئ.

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ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني للاهلي “رينيه فايلر” الدفع بالمهاجم السنغالي أليو بادجي على حساب مروان محسن الذي لم يقدم شيء خلال الشوط الاول يشفع له بالبقاء.

وظل الاهلي مسيطرًا على الكرة خلال احداث الشوط الثاني، ولكن التنظيم الدفاعي للانتاج الحربي حرم لاعبو المارد الأحمر من صناعة الفرص، حتى خطف “عمرو السولية” هدف التعادل بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (77).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، استعان حكم المباراة بالفار لثالث مرة، بعد شكوك حول احتساب ضربة جزاء لوليد سليمان الذي تعرض لإعاقة داخل المنطقة، ولكن بعد العودة لشاشة الفيديو أكد عدم وجود خطأ من جانب مدافع الإنتاج الحربي.

ويعتلي الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز” الذي يحتل المركز الثاني.

والتالي صور مباراة الاهلي والانتاج الحربي