فايلر: لم نقدم مباراة جيدة أمام الانتاج.. والخروج بنقطة أفضل من الخسارة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، على أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي.

وتعادل الاهلي مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت على ملعب الأهلي الجديد بمدينة السلام، ضمن الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق”.

وتابع :”بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص للتهديف”.

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وواصل :”تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل”.

وأشار :”لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها”.

وأوضح :”ظهر اليوم الأداء الغير جيد على الفريق ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق”.

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