ملخص مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري “مختار مختار يُعكر احتفالية ملعب الاهلي”

عكر الانتاج الحربي بقيادة المدرب الخبير “مختار مختار” احتفالية ملعب النادي الاهلي الجديد، بعدما أجبر الشياطين الحمر على التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الاهلي الجديد (ملعب السلام سابقًا).

وبدأ الاهلي المباراة تائهًا بعدما سنحت فرصة خطيرة للانتاج الحربي في الثانية 35 بعد خطأ من المدافع “محمد هاني”، ولكن محمود متولي أنقذ الكرة من على خط المرمى.

ووصل الاهلي لأول مرة إلى مرمى الانتاج الحربي الدقيقة (11)، بعدما سدد محمد مجدي “أفشة” جاورت المرمى.

وفي الدقيقة (15)، تحصل الاهلي على ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار”، تولى تنفيذها علي معلول ولكن على غير العادة لم ينجح في تسجيلها بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة الأفقية.

وعاد الفار ليتدخل من جديد ليؤكد صحة هدف “أحمد عفيفي” الذي كان قد ألغي بداعي التسلل، ليتقدم للإنتاج الحربي بالنتيجة في الدقيقة (24).

وحرم الحارس “أحمد يحيى” الاهلي من تسجيل هدف التعادل في مناسبتين، الاولى كانت في الدقيقة 41، بعدما تصدى لتسديدة أفشة من ضربة حرة مباشرة، ثم تصدى بعدها بدقائق قليلة لتصويبة صاروخية من أليو ديانج، لينتهي الشوط الاول بتقدم الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيئ.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني للاهلي “رينيه فايلر” الدفع بالمهاجم السنغالي أليو بادجي على حساب مروان محسن الذي لم يقدم شيء خلال الشوط الاول يشفع له بالبقاء.

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وظل الاهلي مسيطرًا على الكرة خلال احداث الشوط الثاني، ولكن التنظيم الدفاعي للانتاج الحربي حرم لاعبو المارد الأحمر من صناعة الفرص، حتى خطف “عمرو السولية” هدف التعادل بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (77).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، استعان حكم المباراة بالفار لثالث مرة، بعد شكوك حول احتساب ضربة جزاء لوليد سليمان الذي تعرض لإعاقة داخل المنطقة، ولكن بعد العودة لشاشة الفيديو أكد عدم وجود خطأ من جانب مدافع الإنتاج الحربي.

ويعتلي الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز” الذي يحتل المركز الثاني.

والتالي ملخص احداث مباراة الاهلي والانتاج الحربي

الأهلي 1-1 الانتاج الحربي

???? استاد الاهلي (السلام- القاهرة)

???? الدوري المصري (الجولة 19)

⌚️انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الجولة 19 بالدوري المصري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

???? تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – جيرالدو دا كوستا – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – مروان محسن.

محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – جيرالدو دا كوستا – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – مروان محسن. ???? دكة البدلاء: علي لطفي – مصطفى شوبير – محمود وحيد – محمد فخري – محمد شكري – أحمد فتحي – وليد سليمان – حمدي فتحي – أليو بادجي.

علي لطفي – مصطفى شوبير – محمود وحيد – محمد فخري – محمد شكري – أحمد فتحي – وليد سليمان – حمدي فتحي – أليو بادجي. ????⬛تشكيلة الانتاج الحربي: أحمد يحيى – محمد شوقي غريب – أحمد صابر – محمود البدري – أحمد شديد قناوي – علاء سلامة – غنام محمد – محمود عادل – احمد عفيفي – كريم لالا – محمد رجب.

“0 صافرة بداية الشوط الاول.

“1 اووووووووه – محمود متولي ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول بعد إخراج الكرة من على خط المرمى.

“5 مرت اول خمس دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“9 وليد سليمان يسدد كرة قوية من زاوية صعبة ولكن بعيدة عن المرمى.

“14 اوووووه – علي معلول يضيع فرصة من شبه انفراد بعد تمريرة رائعة من جونيور اجايي.

“15 هناك إمكانية احتساب ركلة الجزاء للأهلي بعدما ارتطمت عرضية جيرالدو في يد مدافع الإنتاج داخل المنطقة.

“16 بالفعل.. الحكم يحتسب ضربة جزااااء للأهلي بعد الرجوع للفار.

“18 علي معلول يضيع! الظهير الأيسر تولى تنفيذ تولى تسديد ضربة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة وعلت المرمى.

“27⚽ جووووووووووووووووول – أحمد عفيفي يفتتح التسجيل للإنتاج بعد تمريرة من كريم لالا.

“32 بطاقة صفراء على مروان محسن بعد تدخل قوي لاعب الإنتاج.

“39 ضربة حرة مباشرة للأهلي من على حدود منطقة الجزاء.

“40 مجدي أفشة يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية تعلو حائط الصد وتذهب في المرمى ولكن الحارس يتألق ويبعدها إلى الركنية.

“41 اووووه – ديانج يطلق تسديدة صاروخية من كرة حائرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها يحيى ببراعة.

“45 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+4 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الانتاج بهدف مقابل لا شيء.

“45???? بداية الشوط الثاني.

“45???? تبديل للأهلي مع بداية الشوط الثاني بخروج مروان محسن ودخول أليو بادجي.

“50 الأهلي يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الإنتاج.

“57 ثلاث ركنيات للأهلي حتى الآن مقابل ركنية للإنتاج الحربي.

“55???????? تبديلان دفعة واحدة للإنتاج بخروج صاحب الهدف أحمد عفيفي ودخول إبراهيم عبدالخالق

“55 وخروج محمود عادل ودخول موسى دياوارا.

“57 التبديل الثاني للاهلي بخروج جيرالد ودا كوستا ودخول وليد سليمان.

“61???? بطاقة صفراء على موسى دياوارا.

“64???????? تبديلان دفعة واحدة للإنتاج بخروج محمد رجب ودخول أحمد مجدي الحسيني، وخروج علاء سلامة ودخول باسم مرسي.

“65???? بطاقة صفراء على رامي ربيعة بعد تدخل خطير جدًا على لاعب الانتاج.

“77⚽ جووووووووووووووول – هدف التعادل للاهلي بتسديدة صاروخية من عمرو السولية.

“77 قصة الهدف – كرة عالية داخل منطقة الجزاء يمهدها أليو بادجي برأسه على حدود منطقة الجزاء إلى السولية الذي أطلق تسديدة صاروخية على الطائر سكنت الزاوية اليمنى للحارس يحيى.

“79????التبديل الخامس والاخير للإنتاج بخروج كريم لالا ودخول عبدالرحمن أسامة.

“80 فرصة هدف ضائع للاهلي عن طريق أفشة الذي تفاجأ بكرة بادجي المرتدة من يد الحارس.

“87????التبديل الثالث للاهلي بخروج رامي ربيعة ودخول حمدي فتحي.

“90 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+3 حكم المبارا يعود للفار للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح الاهلي بعد التحام بين مدافع الإنتاج ووليد سليمان.

“90+4 الحكم يقرر استئناف اللعب، لا وجود لضربة جزاء.

“90+6 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (1-1).

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