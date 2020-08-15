يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 في الجولة الـ25، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
نُقلت مباراة “الاتحاد والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.
انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
فاز الاتحاد على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، وسجل فهد المولد هدف الاتحاد والمباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز الثامن.
إليكم أهداف مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي
هدف الاتحاد من ضربة جزاء “فهد المولد” 1-0
فيديو احتساب ضربة الجزاء للاتحاد
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