تشكيلة برشلونة الأساسية أمام بايرن ميونخ “غياب جريزمان وراكيتيتش”

أعلن المدير الفني الإسباني “كيكي سيتين” تشكيلة برشلونة الأساسية أمام بايرن ميونخ في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب بنفيكا “دالوش” في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج المهاجم الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” من تشكيلة برشلونة الأساسية، والمهاجم الإسباني اليافع “أنسو فاتي”.

كما جلس نجوم المباراة الماضية أمام نابولي “إيفان راكيتيتش” على دكة البدلاء من أجل مشاركة سيرجيو روبرتو وأرتورو فيدال.

ويدخل بايرن ميونخ بتشكيلته الكاملة دون غيابات بارزة، بل وانتعشت دكة البدلاء بعدد من اللاعبين المصابين أمثال فيليب كوتينيو وكينجسلي كومان وخافي مارتينيز وأودريزولا وتوليسو وسولي.

والتالي تشكيلة برشلونة الأساسية :

تير شتيجن

جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرجيو روبرتو

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أرتورو فيدال

لويس سواريز – ليونيل ميسي

تشكيلة بايرن ميونخ :

مانويل نوير

ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشا كيميش

جوريتسكا – ألكانتار

إيفان بيريسيتش – توماس مولر – سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي