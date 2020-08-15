يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الجمعة لحساب الجولة 19 من المسابقة.

وتقرر إقامة المباراة على ستاد الاهلي (ملعب السلام سابقًا) في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.

اقتنص الأهلي تعادلا صعبا من مضيفه الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت على ستاد الاهلي (ملعب السلام سابقًا).

وتقدم الإنتاج الحربي عن طريق أحمد عفيفي في الدقيقة 24، قبل أن يسجل عمرو السولية هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77.

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وشهدت المباراة إهدار التونسي علي معلول، مدافع الأهلي، ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ورغم التعادل، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 53 نقطة بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الانتاج الحربي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ولم ينجح الانتاج الحربي في هزيمة الأهلي منذ صعوده لأول مرة عام 2009 إلى الدوري المصري الممتاز، وخسر 12 مباراة وتعادل 4 مرات، ما يعني أنه لا يشكل أي عقبة أمام الاهلي.

إليكم أهداف مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري





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