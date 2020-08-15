فيديو أهداف برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو لمباراة “برشلونة وبايرن ميونخ” في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

لقن فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره برشلونة الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه بنتيجة 8-2.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 22 ثم أحرز سيرج نابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن4-1.

وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل جوشو كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن في الدقيقة 89.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون غدا السبت.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي مباريات البطولة.

تأهل فريق “برشلونة” الإسباني إلى هذا الدور بعد اقصاءه فريق “نابولي” الإيطالي في دور الـ16، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة (1-1)، وفاز في مباراة الإياب بنتيجة (3-1).

بينما صعد “بايرن ميونخ” الألماني على حساب “تشيلسي” الإنجليزي، بعدما تفوق عليه بإمتياز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (3-0) و(4-1) على الترتيب.

إليكم أهداف برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

هدف التقدم لبايرن “توماس مولر” 1-0

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هدف التعادل لبرشلونة “ألابا” بالخطأ فى مرماه 1-1

هدف البايرن الثاني “بيرسيتش” 2-1

هدف البايرن الثالث “جنابري” 3-1

هدف بايرن الرابع “توماس مولر” 4-1

هدف بايرن الخامس 5-1

هدف برشلونة الثاني “سواريز” 5-2

هدف بايرن السادس “ليفاندوفسكي” 6-2

هدف بايرن السابع “كوتينيو” 7-2

هدف بايرن الثامن “كوتينيو” 8-2

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