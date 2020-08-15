بايرن ميونخ يصدم العالم و “يهتك عرض” برشلونة بثمانية مع الرأفة!

بايرن ميونخ صدم العالم و “هتك عرض” برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين مع الرأفة، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، في واحدة من أبرز مباريات البطولة عبر تاريخها، ليتأهل بايرن إلى دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 22 ثم أحرز سيرج نابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 4-1.

وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل جوشو كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن في الدقيقة 89.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون غدا السبت.

وبهذا الفوز المدوي الذي ذكر بفوز المانيا عل البرازيل 7-1 في عقر دار الاخيرة في مونديال 2014، فرض بايرن ميونيخ الفائز بالدوري الالماني والكأس المحلية، مرشحا قويا لاحراز اللقب القاري وتكرار انجازه عام 2013 عندما احرز الثلاثية.

واذا كان الفريق البافاري قدم مباراة مثالية، فان برشلونة قدم له هدايا عديدة من خلال اخطاء صبيانية ارتكبها دفاعه.

اما برشلونة الذي عانى كثيرا هذا الموسم محليا وخسر الدوري في امتاره الاخيرة امام غريمه التقليدي ريال مدريد فخرج مطاطا الرأس ولا شك بان مدربه كيكي سيتيين الذي استلم تدريبه منتصف الموسم الحالي سيدفع ثمن هذه الخسارة الفادحة وغير المسبوقة على الصعيد الاوروبي.

والخسارة هي الاولى للفريق الكاتالوني في دوري الابطال هذا الموسم.

ظهر الـ”بلاوغرانا” بصورة لا تليق باسم الفريق العريق الذي يضم في صفوفه نجوما كالأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب لقب “أفضل لاعب في العالم” وسواريز. وكانت تشكيلة المدرب سيتيين بلا حول ولا قوة أمام الضغط الذي مارسه لاعبو هانزي فليك منذ صافرة البداية.

ولم يمنح الفريق البافاري نظيره الكاتالوني الوقت الكافي للدخول في أجواء المباراة إذ احتاج لأربع دقائق فقط لهز شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن عن طريق مولر الذي استلم تمريرة عرضية من الكرواتي إيفان بيريشيتش فلعبها سريعة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي اختتمها مولر بتسديدة يسارية لا ترد.

وقال مولر الذي اختير افضل لاعب في المباراة “من الصعب جدا شرح ما حصل. فريقنا كان في حالة لا تصدق. لدينا 12 او 15 لاعب يستحقون الفوز بهذه الجائزة ونحن نعمل متكاتفين وبالتالي يصعب التغلب علينا”.

واضاف “استمتعنا كثيرا بهذا الفوز، لا يهم من سجل الاهداف، الاهم كنا نواجه فريقا عريقا وكان يتعين علينا ان نكون شرسين في مواجهته”.

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فرحة بايرن لم تدم كثيرا، إذ اهتزت شباك مانويل نوير في الدقيقة السابعة بـ”النيران الصديقة” عن طريق المدافع النمسوي ألابا الذي حاول تشتيت تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

وخطف غنابري الكرة من بين قدمي سيرجي روبرتو وتخطى البرتغالي نيلسون سيميدو ومررها إلى الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي فتقدم بها وسددها خادعة في الجهة العكسية حاول تير شتيغن صدها لكنها ارتطمت بقدمه وثم بالعارضة وارتدت إلى داخل المرمى (21).

ورفع جنابري النتيجة إلى 3-1 بعد تمريرة متقنة من ليون غوريتسكا تخطى على اثرها المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وسدد بعيدا عن متناول تير شتيغان (27).

ولم يكتف مولر بفارق الهدفين ضد فريق لديه ميسي وسواريز فاضاف الهدف الرابع من تسديدة من مسافة قريبة على يمين الحارس الألماني (31).

وهو الهدف السادس لمولر في مرمى برشلونة في خمس مواجهات في دوري الأبطال.

وتعود المرة الأخيرة التي تلقى فيها برشلونة أربعة أهداف في الدقائق الـ31 الأولى في أي مسابقة إلى يناير 1951 عند خسارته امام غريمه ريال مدريد 1-4 على ملعب سانتياجو برنابيو.

واعتقد سواريز أنه أعاد الأمل لبرشلونة في الدقيقة 57 بتقليصه الفارق إلى هدفين، بعدما راوغ جيروم بواتينغ وسدد على يسار نوير، لكن مجهوده ذهب سدى بعدما رد عليه بايرن بأربعة أهداف استهلها جوشوا كيميش من تسديدة من مسافة قريبة بعد مجهود أكثر من رائع للكندي ألفونسو دافيس (63).

ودون ليفادوفسكي اسمه في سجل المباراة بتسجيله الهدف السادس من ضربة رأسية بعد تمريرة من البديل كوتينيو (82) رافعا رصيده في المسابقة الى 14 هدفا وبات يحتاج الى 3 اهداف لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 هدفا).، قبل أن يضيف هذا الأخير الهدفين الأخيرين (85 و89).

وهو الهدف التاسع والثلاثون لبطل الدوري الألماني هذا الموسم في دوري الأبطال، ليسجل بذلك أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي مباريات البطولة.

وتأهل فريق “برشلونة” الإسباني إلى هذا الدور بعد اقصاءه فريق “نابولي” الإيطالي في دور الـ16، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة (1-1)، وفاز في مباراة الإياب بنتيجة (3-1).

بينما صعد “بايرن ميونخ” الألماني على حساب “تشيلسي” الإنجليزي، بعدما تفوق عليه بإمتياز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (3-0) و(4-1) على الترتيب.

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