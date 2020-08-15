بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والانتاج الحربي، ضمن مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز، لحساب الجولة 19.

وتقرر إقامة المباراة على استاد الاهلي (ملعب السلام سابقًا) في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.

وستنقل مباراة الاهلي والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورتس الأولى بصوت المعلق المصري “محمد الكواليني”، على أن يكون المعلق مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.

ويعتلي الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز” الذي يحتل المركز الثاني من 19 مباراة.

وسيدخل الاهلي هذا اللقاء من دون جناحه الدولي المصري “رمضان صبحي” بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق بسبب رغبة ناديه الإنجليزي “هدرسفيلد تاون” في عدم تمديد إعارته وعودته إلى التدريبات، للتحضير لبيعه إلى نادي بيراميدز نظير سبعة ملايين جنيه إسترليني.

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ولم ينجح الانتاج الحربي في هزيمة الأهلي منذ صعوده لأول مرة عام 2009 إلى الدوري المصري الممتاز، وخسر 12 مباراة وتعادل 4 مرات، ما يعني أنه لا يشكل أي عقبة أمام الاهلي.

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الأهلي 1-1 الانتاج الحربي

???? استاد الاهلي (السلام- القاهرة)

???? الدوري المصري (الجولة 19)

⌚️انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”