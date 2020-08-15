بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والانتاج الحربي، ضمن مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز، لحساب الجولة 19.
وتقرر إقامة المباراة على استاد الاهلي (ملعب السلام سابقًا) في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.
وستنقل مباراة الاهلي والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورتس الأولى بصوت المعلق المصري “محمد الكواليني”، على أن يكون المعلق مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.
ويعتلي الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز” الذي يحتل المركز الثاني من 19 مباراة.
وسيدخل الاهلي هذا اللقاء من دون جناحه الدولي المصري “رمضان صبحي” بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق بسبب رغبة ناديه الإنجليزي “هدرسفيلد تاون” في عدم تمديد إعارته وعودته إلى التدريبات، للتحضير لبيعه إلى نادي بيراميدز نظير سبعة ملايين جنيه إسترليني.
ولم ينجح الانتاج الحربي في هزيمة الأهلي منذ صعوده لأول مرة عام 2009 إلى الدوري المصري الممتاز، وخسر 12 مباراة وتعادل 4 مرات، ما يعني أنه لا يشكل أي عقبة أمام الاهلي.
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الأهلي 1-1 الانتاج الحربي
???? استاد الاهلي (السلام- القاهرة)
???? الدوري المصري (الجولة 19)
⌚️انتهت
بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”
- أهلاً بكم في بث مباشر مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الجولة 19 بالدوري المصري.
- ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.
- ????تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – جيرالدو دا كوستا – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – مروان محسن.
- ????دكة البدلاء: علي لطفي – مصطفى شوبير – محمود وحيد – محمد فخري – محمد شكري – أحمد فتحي – وليد سليمان – حمدي فتحي – أليو بادجي.
- ????⬛تشكيلة الانتاج الحربي: أحمد يحيى – محمد شوقي غريب – أحمد صابر – محمود البدري – أحمد شديد قناوي – علاء سلامة – غنام محمد – محمود عادل – احمد عفيفي – كريم لالا – محمد رجب.
- “0 صافرة بداية الشوط الاول.
- “1 اووووووووه – محمود متولي ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول بعد إخراج الكرة من على خط المرمى.
- “5 مرت اول خمس دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.
- “9 وليد سليمان يسدد كرة قوية من زاوية صعبة ولكن بعيدة عن المرمى.
- “14 اوووووه – علي معلول يضيع فرصة من شبه انفراد بعد تمريرة رائعة من جونيور اجايي.
- “15 هناك إمكانية احتساب ركلة الجزاء للأهلي بعدما ارتطمت عرضية جيرالدو في يد مدافع الإنتاج داخل المنطقة.
- “16 بالفعل.. الحكم يحتسب ضربة جزااااء للأهلي بعد الرجوع للفار.
- “18 علي معلول يضيع! الظهير الأيسر تولى تنفيذ تولى تسديد ضربة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة وعلت المرمى.
- “27⚽ جووووووووووووووووول – أحمد عفيفي يفتتح التسجيل للإنتاج بعد تمريرة من كريم لالا.
- “32 بطاقة صفراء على مروان محسن بعد تدخل قوي لاعب الإنتاج.
- “39 ضربة حرة مباشرة للأهلي من على حدود منطقة الجزاء.
- “40 مجدي أفشة يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية تعلو حائط الصد وتذهب في المرمى ولكن الحارس يتألق ويبعدها إلى الركنية.
- “41 اووووه – ديانج يطلق تسديدة صاروخية من كرة حائرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها يحيى ببراعة.
- “45 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+4 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الانتاج بهدف مقابل لا شيء.
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“45???? بداية الشوط الثاني.
- “45???? تبديل للأهلي مع بداية الشوط الثاني بخروج مروان محسن ودخول أليو بادجي.
- “50 الأهلي يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الإنتاج.
- “57 ثلاث ركنيات للأهلي حتى الآن مقابل ركنية للإنتاج الحربي.
- “55???????? تبديلان دفعة واحدة للإنتاج بخروج صاحب الهدف أحمد عفيفي ودخول إبراهيم عبدالخالق
- “55 وخروج محمود عادل ودخول موسى دياوارا.
- “57 التبديل الثاني للاهلي بخروج جيرالد ودا كوستا ودخول وليد سليمان.
- “61???? بطاقة صفراء على موسى دياوارا.
- “64???????? تبديلان دفعة واحدة للإنتاج بخروج محمد رجب ودخول أحمد مجدي الحسيني، وخروج علاء سلامة ودخول باسم مرسي.
- “65???? بطاقة صفراء على رامي ربيعة بعد تدخل خطير جدًا على لاعب الانتاج.
- “77⚽ جووووووووووووووول – هدف التعادل للاهلي بتسديدة صاروخية من عمرو السولية.
- “77 قصة الهدف – كرة عالية داخل منطقة الجزاء يمهدها أليو بادجي برأسه على حدود منطقة الجزاء إلى السولية الذي أطلق تسديدة صاروخية على الطائر سكنت الزاوية اليمنى للحارس يحيى.
- “79????التبديل الخامس والاخير للإنتاج بخروج كريم لالا ودخول عبدالرحمن أسامة.
- “80 فرصة هدف ضائع للاهلي عن طريق أفشة الذي تفاجأ بكرة بادجي المرتدة من يد الحارس.
- “87????التبديل الثالث للاهلي بخروج رامي ربيعة ودخول حمدي فتحي.
- “90 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “90+3 حكم المبارا يعود للفار للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح الاهلي بعد التحام بين مدافع الإنتاج ووليد سليمان.
- “90+4 الحكم يقرر استئناف اللعب، لا وجود لضربة جزاء.
- “90+6 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (1-1).
- إلى هنا ينتهي البث المباشر.
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