أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام. وجاء تشكيل الاهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري. ..

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة الاهلي لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري المصري.. “مروان يقود الهجوم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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