باريس سان جيرمان يراقب مهاجم مانشستر يونايتد لخلافة كافاني

يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القيام بخطوة مفاجئة في سوق الانتقالات الصيفي، لضم مهاجم مانشستر يونايتد أوديون إيجالو، المعار من صفوف شينجهاي شينوا الصيني حتى يناير 2021.

وأوضحت صحيفة الميرور الإنجليزية أن الفريق الفرنسي يسعى لضم مهاجم بديل، لتعويض رحيل المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، الذي غادر صفوف الفريق واقترب من الانتقال لنادي بنفيكا البرتغالي.

وتألق النيجيري إيجالو رفقة فريق واتفورد قبل الانتقال للدوري الصيني، ليعود للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد هذا العام، وقدم أداء مقنعا ليجبر الشياطين الحمر على تمديد إعارته حتى يناير المقبل، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

لم يتم التوصل إلى اتفاق لانتقال المهاجم النيجيري بصفة نهائية إلى أصحاب ملعب أولد ترافورد، الأمر الذي جذب انتباه باريس سان جيرمان الذي يضم بالفعل نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي في خط الهجوم، لكنه يرغب في تدعيم دكة البدلاء.

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