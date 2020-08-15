اعتبرت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، فريق المصري البورسعيدي منسحبًا بعد رفضه خوض مباراته أمام الإسماعيلي الليلة في الدوري الممتاز. ورفض مجلس إدارة الفريق البورسعيدى حضور لاعبيه لارض الملعب أمام الإسماعيلي بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا. وقرر اتحاد الكرة توقيع عقوبة الانسحاب على فريق المصري باعتباره خاسرا 2/0 وخصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

وكان المصري احتج على عدم تأجيل مباراته أمام الدراويش بسبب إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا. وكانت لجنة الجنايني حددت إصابة 10 لاعبين او اكثر لتاجيل اي مباراة، مع ضرورة ان تكون المسحات بإشراف مباشر من اتحاد الكرة المصري. ..

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. انسحاب المصري البورسعيدي من مواجهة الإسماعيلي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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