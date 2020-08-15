بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وبايرن ميونخ” في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “باريس سان جيرمان وأتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

يستقبل ملعب نادي بنفيكا البرتغالي “النور” بمدينة لشبونة مباراة نارية بين “برشلونة وبايرن ميونخ” في قمة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيطبق هذا النظام على باقي مباريات البطولة.

تأهل فريق “برشلونة” الإسباني إلى هذا الدور بعد اقصاءه فريق “نابولي” الإيطالي في دور الـ16، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة (1-1)، وفاز في مباراة الإياب بنتيجة (3-1).

بينما صعد “بايرن ميونخ” الألماني على حساب “تشيلسي” الإنجليزي، بعدما تفوق عليه بإمتياز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (3-0) و(4-1) على الترتيب.

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الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة “مانشستر سيتي وليون” التي ستقام غدًا السبت على ملعب “ملعب خوسيه الفالادي” بمدينة لشبونة.

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برشلونة 2-8 بايرن ميونخ

ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

دوري أبطال أوروبا (دور 8 – ربع النهائي)

انتهت

بث مباشر برشلونة بايرن ميونخ لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة البرسا والبايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

♻️ كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 60 ثانية للتعرف على أبرز تطورات المباراة.

???? ???? تشكيلة برشلونة: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبرتو – أرتورو فيدال – لويس سواريز – ليونيل ميسي

???? ⬜️ تشكيلة بايرن ميونخ: مانويل نوير – ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشا كيميش – جوريتسكا – ألكانتار – إيفان بيريسيتش – توماس مولر – سيرج جنابري – روبرت ليفاندوفسكي

????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم السلوفيني “سكومينا”

???? الشوط الأول..

1″ برشلونة على يسار الشاشة، وبايرن على اليمين.

3″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…يا لها من صدمة للبرسا، هدف مُبكر من توماس مولر بعد عملية ثنائية بينه وبين ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، لينهيها بتصويبة قوية من داخل المنطقة على أقصى يمين تير شتيجن.

4″ ???? ليفاندوفسكي صاحب تمريرة الهدف

7″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول…الرد السريع من برشلونة ، هدف بنيران صديقة من “دافيد ألابا” بعدما فشل في تشتيت كرة عرضية أرسلها “جوردي ألبا” من الجهة اليسرى…لتسقط الكرة من فوق رأس الحارس مانويل نوير في المقص الأيسر.

9″ ???? أوووووووووووه…لويس سواريز يُهدر إنفرادًا صريحًا أمام مانويل نوير الذي تصدى للكرة وأبعدها إلى ركنية.

11″ ???? أوووووووووه…فرصة جديدة تضيع من برشلونة لتسجيل الهدف الثاني السريع، بارتطام عرضية ميسي من ركنية في القائم الأيمن لمانويل نوير.

12″ مباراة نارية حتى هذه اللحظة..

13″ بايرن ميونخ يهاجم بكل قوة .. ليفاندوفسكي كاد يسجل الهدف الثاني لكنه فشل في تحويل كرة عرضية من ألكانتارا بشكل صحيح لتذهب كرته فوق العارضة بعيدة جدًا.

22″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…بيريسيتش يسجل الهدف الثاني بعد هفوة فادحة من “سيرجي روبرتو” في الاحتفاظ بالكرة بمنطقة وسط ملعب البرسا.

22″ ???? سيرج جنابري يستخلص الكرة من سيرجي روبرتو ثم يُهديها لإيفان بيريسيتش داخل منطقة الجزاء، ليطلق الكرواتي تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى ارتطمت في قدم لينجليه وعانقت الشباك.

24″ بوووووووووووووم…كيميش يطلق تصويبة صاروخية من حوالي 22 ياردة تمر فوق عارضة برشلونة بياردتين أو ثلاث..

25″ ركلة ركنية ينفذها ليونيل ميسي على القائم القريب سيئة جدًا ، تشتت وتعود له من جديد، ليمررها ميسي عرضية على رأس “لينجليه” ليتدخل معه جيروم بواتينج ويخرجها ركنية.

28″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…الهدف الثالث للعملاق البافاري عن طريق “سيرج جنابري” بعد انطلاقة مذهلة لحظة تلقيه تمريرة بينية في العمق الدفاعي من “ألكانتارا”.

28″ ???? ألكانتارا رفع الكرة بلمسة ذكية من فوق المدافعين لتجد جنابري الذي هرب من جوردي ألبا بسرعته العالية ليسدد بلمسة واحدة على أقصى يمين الحارس.

29″ أوووووووووه…ضغط رهيب على دفاع برشلونة الذي يفقد الكرة لتذهب إلى ليفاندوفسكي في وضعية إنفراد صريح، وتير شتيجن يتألق ويبعد الكرة ركنية.

31″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول..الهدف الرابع لبايرن ميونخ بواسطة نجم الشوط الأول “توماس مولر” بعد عرضية من الرواق الأيمن أرسلها “كيميش” داخل منطقة الستة ياردات، ليحولها مولر بلمسة بسيطة في المرمى..

31″ ???? كيميش كان صاحب تمريرة الهدف

32″ أوووووووووووووووووه…جوريتسكا يتوغل من عمق دفاع البرسا ويسدد من الوضع راكضًا كرة جميلة تمر جوار القائم الأيسر بقليل..

33″ ما الذي يحدث لبرشلونة؟ الدفاع سيء جدًا ومستسلم، ولا يوجد أي مساندة من لاعبي وسط الملعب!!

34″ برشلونة سيكون محظوظًا لو أنهى هذا الشوط متأخرًا بأربعة أهداف فقط…

42″ ???? جيروم بواتينج يتدخل بعنف على لويس سواريز في لعبة هجمة مرتدة، والحكم يشهر للألماني البطاقة الصفراء..

43″ ???? الإعادة التلفزيونية أكدت تعرض ألكانتارا للدهس من لويس سواريز قبل أن تخطف منه الكرة وترتد الهمة على البايرن..لكن الحكم يرفض إعادة اللقطة في تقنية الفار ، ويكتفي باحتساب خطأ لسواريز ضد بواتينج.

45″ بوووووووووم…تصويبة من على خط الـ 18 أطلقها لويس سواريز، ذهبت في يد الحارس نوير بسهولة.

45+0″ الحكم يرفض احتساب وقت بدل من ضائع..اللعب لم يتوقف ولو لدقيقة ولم يتوقف للكولينج بريك (الوقت المستقطع).

45″ صافرة نهاية المباراة بتقدم بايرن ميونخ 4-1 ..

بايرن ميونخ يعبث بالنادي الكتالوني في شوط أول غريب جعل الكثير من المتابعين يشفقون على الحال الذي وصل إليه البرسا.

???? الشوط الثاني

جريزمان يستعد للمشاركة بين شوطي المباراة ويقوم بالعمليات الاحمائية..

يبدو أن سيتين أدرك الهفوة الفادحة التي ارتكبها حين فكر في إشراك سيرجي روبرتو

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ التبديل الأول لبرشلونة بنزول جريزمان بدلاً من روبرتو .. الآن الخطة تتحول إلى 4-3-3 بدلاً من 4-3-1-2.

50″ هجمات بالجملة تضيع من بايرن ميونخ في بداية الشوط الثاني..

52″ ???? الظهير الأيسر للبايرن ألفونسو ديفيز يتلقى بطاقة صفراء.

54″ ❌ هدف ملغي لبايرن ميونخ بداعي التسلل ..

54″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم البرسا لويس سواريز ..

57″ ⚽️ جوووووووووووول…لويس سواريز يُعيد الحياة إلى المباراة من جديد..

57″ ???? ميسي مرر كرة طولية من وسط الملعب إلى جوردي ألبا على اليسار، تسلمها ألبا بشكل جميل من وضع الحركة ثم مررها نحو لويس سواريز على خط الـ 18، استقبلها سواريز بخفة حركة ثم موه بأنه سيسدد بالقدم اليمنى ليراوغ جيروم بواتينج ويمهد لنفسه على القدم اليسرى..وبووووووم على أقصى يسار نوير في المرمى.

60″ ???? بطاقة صفراء للظهير الأيسر للبرسا “جوردي ألبا”..

63″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جووووووووووووووووول…الهدف الخامس لبايرن ميونخ بواسطة “كيميش” الذي يكلل مجهوداته الكبيرة في مباراة اليوم..بعد مجهود فردي عبقري من الكندي “ألفونسو ديفيز” على الرواق الأيسر .. يا له من هدف!!!!

67″ ???? كينجسلي كومان يأخذ مكان إيفان بيريسيتش في تشكيلة بايرن ميونخ.

73″ اللعب ينحصر في وسط الملعب بسبب الضغط الهائل الذي يمارسه البايرن على لاعبي البرسا.

75″ ???? التغيير الثاني في برشلونة بنزول انسو فاتي بدلاً من سيرجيو بوسكيتس… مدرب برشلونة يجازف بفريقه بهذا التغيير الغريب.. لماذا هذا الهجوم الكاسح والفريق يعاني اصلاً في خط الوسط؟ أين إيفان راكيتيتش يا رجل؟؟؟

75″ ???? تغيير مزدوج في صفوف بايرن ميونخ بنزول “كوتينيو وسولي” بدلاً من جنابري وبواتينج.

78″ أووووووووووووه…ميسي يمر من الجهة اليسرى ويصوب كرة أرضية يمسكها مانويل نوير دون مشاكل.

82″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووووووول…الهدف السادس لبايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي برأسية جميلة بعد عرضية من فيليب كوتينيو.

84″ ???? تغيير مزدوج جديد في تشكيلة بايرن ميونخ وسط صدمة من مدرب برشلونة… نزول “لوكاس هيرنانديز وتوليسو” بدلاً من ألفونسو ديفيز وجوريتسكا.

85″ ???? بطاقة صفراء للاعب بايرن ميونخ كيميش.

85″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جووووووووووووول…هل ما يحدث حقيقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الهدف السابع بواسطة فيليبي كوتينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية رائعة من توماس مولر.

85″ ???? مولر يشارك في 3 أهداف اليوم..

86″ بايرن ميونخ لا يرحم اليوم…نفس المشهد شاهدناه قبل 7 سنوات في كأس العالم 2014 عندما فاز منتخب ألمانيا على البرازيل 7-1.

88″ بابابابابابابابابا…. الهدف الثامن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

88″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووووووووووووووول…الهدف الثامن يُسجله “فيليب كوتينيو” بتسديدة يسارية داخل منطقة الستة ياردات بعد مرور الكرة من سيميدو بشكل غريب!!!

89″ مدرب بايرن ميونخ نفسه مصدوم من النتيجة.. هانز فليك جالس مصدوم لم يصفق أو ينهض من مكانه..

90″ فضيحة كروية مدوية!!!!!

90″ الحكم يضيف دقيقتين فقط رأفة بحال برشلونة.

92″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط البرسا أرتورو فيدال المخيب جدًا للآمال في هذه المباراة حاله كحال جميع مدافعي الفريق.

92″ صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ 8-2…

لأول مرة في التاريخ يخسر برشلونة بهذه النتيجة العريضة..

برشلونة تعرض لإهانة ما بعدها إهانة…مباراة للنسيان..

بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة مانشستر سيتي أو ليون في نصف النهائي.

في انتظار استقالة سيتين..

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