بايرن ميونيخ يسحق برشلونة بثمانية أهداف في ليلة تاريخية



العملاق البافاري بايرن ميونيخ يفترس برشلونة ويسقطه في ليلة تاريخية بثمانية أهداف مقابل هدفين ويصعد بالتالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



تأهل فريق بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تحقيقه فوز تاريخي على حساب برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين الجمعه في المباراة التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي من البطولة، واستضافها استاد النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.



شهدت المباراة بداية أكثر من نارية حيث تقدم توماس مولر في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل دافيد ألابا سريعاً لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة ثم سريعاً ما وضع ايفان بيريسيتش بايرن مجدداً في المقدمة في الدقيقة 21 وفي الدقيقة 27 أضاف سيرج غنابري الهدف الثالث ثم أحرز مولر الهدف الثاني له والرابع للبايرن في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني أحرز لويس سواريز ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 57.



وفي الدقيقة 63 أحرز كيميتش الهدف الخامس بعد فاصل مهاري من الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز، ثم انطلق مهرجان أهداف بافاري لا يصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث أحرز ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 ثم سجل البديل كوتينيو هدفين في الدقيقتين 85 و89.



برشلونة - بايرن ميونيخ : إحصائيات المواجهة التاريخية



لم تكن مباراة عادية أو حتى مواجهة كبرى إنها ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة مثلت الهزيمة الأسوأ في تاريخ برشلونة الأوروبي والليلة الأهم في تاريخ العملاق البافاري الذي أنشئ في عام 1900، إحصائيات المباراة وأرقام الفريقين جاءت على النحو التالي.



• سدد بايرن ميونيخ في زمن المباراة 22 تصويبة منها 13 بين القائمين والعارضة مقابل 6 تصويبات فقط لبرشلونة.



• حصل بايرن ميونيخ على 9 ركلات ركنية مقابل 6 لبرشلونة.



• مرر لاعبو بايرن 420 تمريرة في اللقاء منها 353 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 84%.



• مرر لاعبو برشلونة 428 تمريرة منها 347 تمريرة مكتملة بنسبة نجاح بلغت 81%.



• ركض لاعبو بايرن ما مجموعه 106.7 كلم مقابل 97.5 كلم للاعبي برشلونة.



• صنع لاعبو بايرن ميونيخ ما مجموعه 28 فرصة حقيقية على المرمى مقابل 6 فرص حقيقية فقط لبرشلونة.



• 21 تصويبة لبايرن كانت من داخل منطقة جزاء برشلونة، مقابل خمس مرات وصل فيها لاعبو برشلونة وسددوا من داخل منطقة جزاء بايرن.



المصدر: بي ان سبورت

