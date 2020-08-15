رياضة | أحمد مرتضى: مندهش من تصريحات كهربا.. ورفضنا ضم الهارب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى: مندهش من تصريحات كهربا.. ورفضنا ضم الهارب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعباً بصفوف النادي الأبيض بإحضار عرض رسمي من الأهلي من أجل رحيله بشكل مقبول.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".
وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل إقرار الفيفا بالغرامة بشكل رسمي".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الإيفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.