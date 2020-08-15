رياضة | أحمد مرتضى: مندهش من تصريحات كهربا.. ورفضنا ضم الهارب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى: مندهش من تصريحات كهربا.. ورفضنا ضم الهارب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من ‏العيار الثقيل، مؤكداً أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعباً بصفوف ‏النادي الأبيض بإحضار عرض رسمي من الأهلي من أجل رحيله بشكل ‏مقبول.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل ‏لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".‏

وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة ‏اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل إقرار الفيفا بالغرامة بشكل ‏رسمي".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الإيفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ‏ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.‏