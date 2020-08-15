رياضة | عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن فاز الأخير بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من التشامبيونزليج .

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن نادي برشلونة قد قرر إقالة مدربه كيكي سيتين عن القيادة الفنية للفريق بعد الهزيمه المذلة أمام العملاق البافاري .

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وأشارت الشبكة إلى أن جوسيب ماريا ‏بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اتخذ ذلك القرار مسبقاً وذلك بعد تخطي موقعة نابولي في دور الستة عشر من البطولة.

وكان كيكي سيتين قد قاد الفريق منذ أقل من ثمانية أشهر خلفًا لفالفيردي المُقال بسبب سوء النتائج، ولم يستطع قيادة الفريق هذا الموسم لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال .

ومن المنتظر أن يعلن النادي الكتالوني صباح اليوم السبت عن إقالة مدربه بعد الهزيمه القاسية بثمانية أهداف مقابل هدف أمام بايرن ميونيخ الألماني بشكل رسمي .