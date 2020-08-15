رياضة | نجم الأهلي السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي لن أنتقل لبيراميدز حتى لو بـ150 مليون

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي لن أنتقل لبيراميدز حتى لو بـ150 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم اتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا".

وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل الى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو هاخد 150 مليون".

وأتم: "رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى الفلوس حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي".