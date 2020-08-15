رياضة | أمير مرتضى: الأهلي طرف في عقوبة كهربا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الأهلي طرف في عقوبة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، مؤكدا أنه كان أكبر رد على تصريحاته الغريبة التي تثبت صحة موقفه.
وأضاف أمير خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي طرفاً في عقوبة كهربا، فتمت العقوبة على اللاعب مع تحديد فترة معينة لسداد العقوبة إما التعرض للايقاف وحرمان النادي الأحمر من خدماته".
وأتم حديثه:" طالبت كهربا بمصارحتي عندما كان لاعباً في الزمالك وسألته إن كان يرغب في الرحيل واللعب بقميص نادٍ اّخر".