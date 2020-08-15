رياضة | عبد الحفيظ يعترف: الأهلي لم يكن في يومه.. ويجب على اللاعبين احترام المنافسين

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يعترف: الأهلي لم يكن في يومه.. ويجب على اللاعبين احترام المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لم يقدم اليوم المردود والمنتظر منه في مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أضاف عبد الحفيظ: «دخلنا المباراة بشكل متأخر، ولم نكن موفقين في أغلب فترات الشوط الأول».

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وأوضح أن الفريق عليه الاستفادة من درس اليوم بالتعادل أمام الإنتاج، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد من أجل العودة بقوة للأداء المميز.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن احترام المنافسين أمر مطلوب جدا، من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات، مؤكدًا أن كرة القدم لها وجهان، أحدهما عندما تبتسم لك بإخلاصك وجهدك وعطائك، وأحيانًا تعطي لك ظهرها عندما تتعامل بعدم جدية وتقدير معها.

وذكر أن بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، وكل مباراة ولها حساباتها وظروفها الخاصة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتركيز الفترة المقبلة.