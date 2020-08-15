رياضة | نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي برشلونة الإسباني بنتيجة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني ، بعدما منيت شباكه بثمانية أهداف مقابل هدفين ، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ووجة المدافع الاسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الاتهام إلى إدارة جوزيب ماريا ‏بارتوميو معلنا أن المنظومة كاملة تتحمل النتيجة الكارثية للقاء .

وفي تصريحات نقلتها شبكة " بي أن سبورت " قال بيكيه: " لا أستطيع أن أقع اللوم علي المدرب أو علي اللاعبين فقط، فنحن جميعا نتحمل النتيجة الكارثية للقاء".

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وأضاف: " في الوقت الحالي لا نستطيع تحقيق البطولات، يجب وضع استراتيجيه جديدة لبناء فريق جديد، فهذا الفريق لا يمثل برشلونة "

وأردف: "أطلب السماح والمغفرة من الجماهير ، لا أحد محمي اليوم في برشلونة لا أحد " .

واختتم: " إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل " .