رياضة | عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق".

وتابع :"بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص للتهديف".

Advertisements

وواصل :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل".

وأشار :"لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها".

وأوضح :"ظهر اليوم الأداء الغير جيد على الفريق ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".