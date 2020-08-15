رياضة | نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاتب وليد سليمان الحكم محمود عاشور بعد إطلاق صافرة النهاية والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري الممتاز.

ويرى وليد سليمان أنه يستحق ركلة جزاء بسبب إعاقة مدفع الإنتاج له وهو ما نقله لعاشور عقب إطلاق صافرة النهاية لكن الحكم الدولي أخبره أن اللعب لا تستحق ذلك.

كان عاشور قد لجأ لتقنية الفيديو خلال اللقاء لكن حكم الفار وبعد رؤية اللعبة قرر الحكم استئناف اللعب وعدم اتخاذ أي قرار.

وخسر الأهلي نقطتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليعد التعادل الثاني في الموسم الحالي دون خسارة حتى الآن.