رياضة | بايرن ميونيخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 22 ثم أحرز سيرج غنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 4-1.
وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل غوشوا كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن في الدقيقة 89.
ويلتقي بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون غداً السبت.