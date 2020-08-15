رياضة | مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفأجاة كبيرة بعد أن أعلنت عن إقتراب نادي ريال مدريد من التعاقد مع المهاجم الاوروغوياني إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وفقاً لصحيفة " دون بالون " فأن مهاجم الـ PSG قد طلب من موكله بعرضه علي إدارة ريال مدريد، والتوسط الى بيريز من أجل الموافقة علي إنهاء الصفقة .

وينتهي تعاقد كافاني في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له الانتقال إلي أي ناد خلال الميركاتو الجاري دون اللجوء إلي إدارة النادي الباريسي .

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن بيريز قد وافق علي التعاقد مع كافاني لكن بشرط تخفيض راتبه الي النصف، حيث يتقاضي المهاجم الاوروغوياني رفقه باريس سان جيرمان 13، وهو مبلغ كبير جدا في ظل الظروف الراهنة للأندية .

وأشترط بيريز أن يتقاضي كافاني 6 مليون يورو في الموسم الواحد ، أي نصف الراتب الذي كان يتقاضاه رفقه باريس من أجل القدوم الي سانتياغو برنابيو .

يذكر أن المهاجم الاوروغوياني قد ارتبط بشدة بالانتقال الي صفوف بنفيكا البرتغالي بناء علي رغبه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس .