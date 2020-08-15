رياضة | بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي بيراميدز لحسم صفقة تونسية سوبر من داخل نادي الزمالك بعد التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وحسم نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي من هيدرسيلفد الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه لمدة 3 مواسم مقبلة.

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وقال مصدر مقرب من عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن نادي بيراميدز يستعد إلي توجيه ضربة جديدة لنادي الزمالك، خلال الساعات المقبلة، عقب إقناع رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي والانضمام لصفوف الفريق السماوي عقب انتهاء إعارته للأهلي من النادي اللندني.

وأكد المصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة أن إدارة بيراميدز دخلت في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خاصة أن عقده بتبقي له موسم واحد فقط مع القلعة البيضاء ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع إلى إدارة الزمالك.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي بيراميدز عرضت على فرحاني ساسي الرحيل عن الزمالك مقابل ٢ مليون يورو خاصة مع انتهاء عقده على أن يحصل على نصف قيمة عقده الجديد "كاش" عند التوقيع رسمياً لنادي بيراميدز في الفترة القادمة.