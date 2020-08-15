رياضة | الفتح يهزم أبها بهدفين مقابل هدف في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الفتح يهزم أبها بهدفين مقابل هدف في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الفتح على أبها 2 / 1 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الفتح في الدقيقة 20 عن طريق باشكيم كادراي، قبل أن يدرك أبها التعادل عبر لاعبه حسن القيد في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 37، سجل محمد ناجي الهدف الثاني للفتح.

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وشهدت المباراة إهدار ميشيل تي فريدي لاعب الفتح لركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأكمل الفتح المباراة بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعبه مروان سعدان للطرد في الدقيقة 70.

ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة في المركز التاسع.