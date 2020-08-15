الامارات | ممثلو الأندية: سعداء بالأجواء الإيجابية التي سادت «عمومية الرابطة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الأندية: سعداء بالأجواء الإيجابية التي سادت «عمومية الرابطة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى ممثلو الأندية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لرابطة المحترفين، أول من أمس، والتي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، ارتياحهم لما أسفر عنه الاجتماع الذي اختص بشكل كبير بآلية توزيع العوائد المالية على الأندية.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العين، سالم الجنيبي، في تصريح صحافي، إن النادي مرتاح للأجواء التي سادت الجمعية العمومية. وأكد: «جميع المؤسسات الرياضية مطالبة بتفعيل مبدأ التعامل بطريقة احترافية في جميع المجالات الخاصة بها». وأضاف: «البطولات التي يحصدها كل نادٍ، علاوة على أنها مكسب لكل نادٍ، فإنها كذلك تعزز من رصيد موازنته المالية».

وقال المدير التنفيذي لنادي الظفرة، خميس المزروعي، إنهم سعداء بالأجواء الإيجابية التي تخللت اجتماع الجمعية العمومية، مؤكداً في تصريح صحافي أن كل ما تم طرحه خلال هذا الاجتماع سيعود بكل تأكيد بالفائدة على الأندية مع النقاشات. وتقدم المدير التنفيذي لنادي الظفرة بالشكر لرابطة المحترفين على إرسائها نهج الحوار، ومشاركة الأندية في كل الأطروحات.

Advertisements

وأثنى عضو شركة بني ياس مشرف الفريق الأول، صالح إسماعيل، على مجريات الاجتماع، وقال: «كل ما تم الحديث عنه ومناقشته وطرحه نال رضا واستحسان الجميع، سواء من جهة الرابطة أو من قبل ممثلي الأندية». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة كلباء، علي اللوغاني: «أبدعت الرابطة كعادتها في تنظيم الاجتماع الأول، حيث تم استعراض الأجندة الخاصة بالاجتماع مع التأكيد على أن كل البنود قد تمت مناقشتها في اجتماع المديرين التنفيذيين ليتم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية»، وأشاد بآلية توزيع عوائد الرابطة على الأندية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة، ناصر اليماحي: «بتوافق ورؤية واضحة المعالم خرجت الجمعية العمومية لأندية المحترفين بالكثير من المكاسب، منها تقريب وجهات النظر حول التعديل على لوائح النظام الأساسي التي تخدم مستقبل كرة الإمارات، وكذلك الأريحية التامة في توزيع عوائد الموسم المنصرم الذي شهد عدم استكمال مسابقة الدوري، فيما تأجل حسم آلية توزيع العوائد للموسم المقبل لمزيد من الدراسة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news