الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض
عرض أحد المدربين على إدارة ناديه إقامة معسكر في بلاده الأوروبية في حال استمرار تأخر صدور البروتوكول الخاص بالمباريات الودية، واقتراب انطلاق الموسم، مع التعهد باختيار مكان آمن من فيروس كورونا.
شروط
يدرس نادٍ كبير بدوري الخليج العربي إمكانية صرف النظر نهائياً عن صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي رغم أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطاً كبيراً، لكنها توقفت بسبب الشروط الجديدة التي وضعها وكيل أعمال اللاعب.
ظهور
تساءل مراقبون عن السبب الذي جعل المسؤول الكبير في اتحاد لعبة جماعية يخشى التعامل والظهور في وسائل الإعلام، على الرغم من أنه كان قبل توليه المنصب يعمل محللاً فنياً في إحدى القنوات الرياضية.
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