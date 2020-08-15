الامارات | المدفع: نادي الشارقة سيدعم كل الألعاب وليس كرة القدم فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع: نادي الشارقة سيدعم كل الألعاب وليس كرة القدم فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، خلال ملتقى الألعاب الفردية السنوي لاستقبال الأجهزة الفنية والإدارية، إن «النادي سيدعم جميع الألعاب، وليس كرة القدم فقط، وإنه سيتم التدرج بها للقمة بصورة مدروسة، لتحقيق أعلى المعايير التي تساعد في تحقيق الأهداف الموضوعة»، مبيناً خلال الملتقى أن المجلس لديه خطط قصيرة وبعيدة المدى، ويمتلك الرغبة والطموح في مواصلة مسيرة تميّز ألعاب النادي، والتي عمادها الأجهزة الفنية والإدارية. وأكد المدفع أن هدف مجلس الإدارة هو الحفاظ على المكتسبات، وإضافة مزيد من الإنجازات المحققة.

وأشار المدفع إلى حرص المجلس على وجود العنصر الصحي ضمن تشكيله، حرصاً منه للمحافظة على صحة وسلامة جميع المنتسبين للنادي، مبيناً أن عيادات النادي ستشرف على كل الجوانب الصحية، كما أشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به إدارة الإعلام في تكثيف جهودها لجذب جماهير الملك لحضور ومتابعة جميع الألعاب، وليس كرة القدم فحسب. وشدد على أنه لن يسمح بوجود أي شخص داخل أسوار النادي من دون المرور بالفحص الطبي، ومراعاة المتطلبات الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص فحص فيروس «كوفيد-19».

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