- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يوقّع لأرسنال مقابل 240 ألف يورو أسبوعياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي أرسنال الإنجليزي، في بيان صحافي، أمس، إتمام صفقة انتقال لاعب كرة القدم، البرازيلي الدولي ويليان، إلى صفوف الفريق رسمياً، حيث وقع كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع تشلسي، على عقد مع «المدفعجية» لمدة ثلاث سنوات.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، وبينها «ذي الصن»، إلى أن ويليان سيحصل على راتب ضخم من أرسنال يبلغ 240 ألف يورو أسبوعياً، خصوصاً كونه بات لاعباً حراً. وقال مدرب أرسنال الإسباني، ميكيل أرتيتا، إن: «ويليان لاعب يمكنه صنع الفارق معنا حقاً». وقال ويليان (32 عاماً) إنه شعر بالنشوة والإثارة تجاه طموحات أرسنال. يذكر أن ويليان قضى مع تشلسي سبعة مواسم، منذ أن انتقل في 2013 قادماً من آنجي الروسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ويليان يوقّع لأرسنال مقابل 240 ألف يورو أسبوعياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.