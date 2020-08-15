الامارات | بطي النعيمي.. بطلاً لأول سباق ثلجي في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن بطي النعيمي.. بطلاً لأول سباق ثلجي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم المواطن بطي النعيمي منافسات الرجال في سباق الجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، واستضافت منافساته قاعة (سكي دبي) بمول الإمارات ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية».

وفاز بطي النعيمي بالمركز الأول في السباق الذي أقيم صباح أمس بعد إنهائه الجري في زمن قدره 17:36 دقيقة، تلاه في المركز الثاني محسن آل علي الذي أنهى السباق في زمن قدره 17:42 دقيقة، وحل البريطاني جورج كرو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 17:50 دقيقة. وفي فئة السيدات فازت البريطانية بيا هانسك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 21:46 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الفنلندية مرجانا راكي التي أنهت السباق في زمن قدره 24:04 دقيقة، وحلت الجورجية ديانا جوجي تدز في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 27:10 دقيقة. وحضر أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، فعاليات السباق الذي انطلق في السادسة والنصف صباحاً وسط أجواء باردة، حيث وصلت درجة حرارتها إلى أربع درجات تحت الصفر، استمتع خلالها المتسابقون من 46 جنسية مختلفة بتجربة فريدة لم يعيشوها من قبل، خصوصاً مع الجري على الثلوج أثناء فصل الصيف، كما التزم جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي وضعها مجلس دبي، حفاظاً على سلامة المتسابقين.

ومثلت النساء نسبة 50% من المشاركين، وكان من بين المشاركين نيك واتسون وابنه ريو، المعروفان باسم فريق (أنجل وولف)، وقال نيك الذي حمل ابنه البالغ من العمر 17 عاماً على ظهره طوال السباق: «يعتبر هذا السباق تحدياً حقيقياً بالرغم من أني جئت من بريطانيا الباردة وأعيش هنا في دبي منذ 22 عاماً، إلا أنني لم أخض مثل هذه التجربة من قبل، لذلك أشكر مجلس دبي على تنظيمه هذا الحدث الفريد والرائع». وتم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث مجموعات، وفي كل مجموعة تم السماح بالجري لكل خمسة مشاركين من كل مجموعة في فوج منفصل، وذلك تحقيقاً للتباعد الجسدي، وكان مجلس دبي الرياضي قد أعدّ كل التجهيزات، ووضع البروتوكولات من بداية دخول المشاركين إلى مواقف السيارات وفي أماكن ارتداء الملابس وفي مضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات. وامتد السباق إلى مسافة ثلاثة كيلومترات يقوم خلال المتسابقون بالجري في مسار طوله كيلومتر واحد على ثلاث دورات داخل الثلج، وفي نهاية السباق تسلم كل مشارك ميدالية إنهاء السباق الخاصة به، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق في الساعة السادسة مساء اليوم السبت 15 أغسطس.

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- أقيمت المنافسات في (سكي دبي) بمول الإمارات.

- مشارك بريطاني شارك في السباق حاملاً ابنه على ظهره.

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