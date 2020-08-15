شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مبادىء الأهلي في دولاب وتخرج وفقاً للظروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن شعارات ومبادىء النادي الأهلي موجودة في دولاب يخرجها مسئولو النادي حسب الظروف.

وأوضح خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي الأحمر مع الاسماعيلي والزمالك أيضاً».

وواصل تصريحاته متسائلاً:«لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم يتم اعتبار اسلام الشاطر وعبدالله السعيد وغيرهم من نجوم الاسماعيلي خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟».