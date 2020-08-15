شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مبادىء الأهلي في دولاب وتخرج وفقاً للظروف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن شعارات ومبادىء النادي الأهلي موجودة في دولاب يخرجها مسئولو النادي حسب الظروف.
وأوضح خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي الأحمر مع الاسماعيلي والزمالك أيضاً».
وواصل تصريحاته متسائلاً:«لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم يتم اعتبار اسلام الشاطر وعبدالله السعيد وغيرهم من نجوم الاسماعيلي خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: مبادىء الأهلي في دولاب وتخرج وفقاً للظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.