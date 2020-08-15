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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج
 

ترتيب هدافي الدورى المصرى اليوم بعد تعادل الأهلى ضد الإنتاج الحربي حيث واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تصدره للمسابقة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف نجم إنبي برصيد 9 أهداف ثم يحل ثالثا سيف الدين الجزيري برصيد 8 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ووليد سليمان نجم الأهلى برصيد 6 أهداف.



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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج
 

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج حيث تعادل فريق الأهلى أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج
 

افتتح التسجيل للإنتاج الحربي أحمد عفيفى فى الدقيقة 27 قبل أن يدرك عمرو السولية التعادل للنادى الأهلى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة من تسديدة قوية.

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بهذه النتيجة واصل النادى الأهلى تربعه على قمة ترتيب برصيد 53 نقطة يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج
 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري".

 

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