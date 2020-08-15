شكرا لقرائتكم يونس: الزمالك صعب ينافس على الدوري.. وكورونا أجبرت الأندية على الاهتمام بالناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن أزمة كورونا أجبرت الأندية على اعادة النر لقطاعات الناشئين بسبب الأزمة المالية وعدم القدرة على شراء اللاعبين قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: من الصعب منافسة الزمالك على لقب الدوري هذا الموسم خاصة بعد مباراة الاتحاد السكندري ولديه مباراة صعبة بالمغرب أمام الرجاء المغربي Advertisements شدد: "لا أحب التحليل الصعب ولكن أحب سرد التفاصيل الصغيرة داخل المباراة لأن هي دي اللي بيحبها الجمهور". أضاف: "اعضاء اللجنة الخماسية يعملون في اجواء غير صحية ويعافروا ويعملون على تطوير المنظومة ولازم يعملوا رابطة الاندية ويكون ليها قرار".

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