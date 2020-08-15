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جدة - عمرو شويل
نتائج مباريات الدوري المصري يوم الجمعة 14-8-2020
شهدت نتائج مباريات الدوري المصري يوم الجمعة 14-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتي يأتى على رأسها تعادل الأهلي والإنتاج الحربي.
الأهلى 1 - 1 الإنتاج الحربي
تعادل فريق الأهلى أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.
افتتح التسجيل للإنتاج الحربي أحمد عفيفى فى الدقيقة 27 قبل أن يدرك عمرو السولية التعادل للنادى الأهلى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة من تسديدة قوية.
بهذه النتيجة واصل النادى الأهلى تربعه على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري".
ودى دجلة 1 - 0 حرس الحدود
تغلب وادى دجلة على حرس الحدود، بهدف نظيف، سجله أحمد سعيد، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا، وكان آخر ظهور لدجلة فى 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فى 9 فبراير الماضى، وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.
الجونة 1 - 1 الاتحاد السكندري
انتهت مباراة الجونة و الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 في المركز العاشر و الاتحاد السكندري 29 في المركز الخامس بجدول الدوري المصري ، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندري إسلام جمال في الدقيقة 70.
المصري 0 - 2 الإسماعيلى
أعلنت شاشة ستاد برج العرب فوز فريق الاسماعيلى على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0، بعد انسحاب الفريق البورسعيدى وعدم الحضور لأرض الملعب، وانتظار الحكم أحمد الغندور مدة 20 دقيقة دون حضور الفريق ليعلن الغاء اللقاء واعتبار الفريق البورسعيدى منسحبا من المباراة وتطبيق لائحة الانسحاب عليه.
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