شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: فيفا أنصف الأهلى في أزمة كهربا وهذه رسالتى لرمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على انتهاء علاقة رمضان صبحي بالقلعة الحمراء واختياره اللعب لفريق بيراميدز مؤكدا أن مسيرة النادى ستستمر رغم رحيل أي لاعب.

أكد عبد الحفيظ أنه منذ تأسيس النادى الأهلى مر عليه أكثر من 500 لاعب وانتهى مشوارهم ولكن الكيان هو من استمر في النهاية مضيفا:" الكل يأتي ويذهب ويبقى الكيان الأهلاوي صامد"ز

تابع مدير الكرة بالأهلى :" من المهم أن تتعاقد مع لاعبين مميزين ولكن مواصفات البطل تبقى في نادى معين صاحب الشعبية والجماهيرية والقوة الشرائية ليست الأساس وكنا نري أندية عالمية تتعاقد مع أفضل النجوم ولا تأخذ بطولات".

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وتحدث عبد الحفيظ عن قضية كهربا مع الزمالك قائلا:" الفيفا أنصف الأهلى لأن موقفه سليم من البداية وكهربا عنده من المستندات ما ينصفه ".

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه غير راضى عن تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

واختتم :" لا بد أن يعمل الأهلى واللاعبين على أنفسهم خلال الفترة القادمة".