شكرا لقرائتكم أحمد بلال: لو مكان رمضان صبحي لن انتقل لبيراميدز حتى لو ب150 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.
وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم اتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا".
وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل الى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو هاخد 150 مليون".
وأتم: "رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى الفلوس حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي".
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