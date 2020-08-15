شكرا لقرائتكم وليد العطار:عقوبات شديدة تنتظر المصري.. ومن حقه شكوانا للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن مسئولي النادي المصري البورسعيدي ولاعبيه اهملوا وهم من وراء العدد الكبير في الإصابات.

وأكد العطار في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم نكن ننوي تاجيل لقاء المصري الأول بسبب اهمالهم ولكن اجلنا اللقاء بسبب زيادة أعداد المصابين لأكثر من 10 لاعبين".

وتابع: "اتفقنا مع سمير حلبية على تأجيل لقاء وحيد أسوة بنادي الإنتاج الحربي ولم نتفق على تأجيل مباريات آخرى".

واضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن التحقيقات جارية مع ممسئولي النادي المصري في الساعات المقبلة.

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وأكد العطار: "المصري ابلغنا بايجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجئنا أن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة".

وأشار: "التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة".

واعترف، إنه من حق النادي المصري البورسعيدي التقدم بشكوى لدى فيفا بشان عدم إلغاء مباراته أمام الإسماعيلي، قائلا: "المصري من حقه شكوانا، ولكن سنطبق اللائحة بخصم 3 نقاط من النادي البورسعيدي نظرا لاعتباره منسحبا".

وختم: "لن نقوم بإلغاء أي مباراة في الدوري المصري اذا كان عدد المصابين أقل من 10 حالات".