شكرا لقرائتكم إبراهيم فارس: متضامنون مع المصري.. ولن نفرط في باهر المحمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأكد إبراهيم فارس في تصريحات تليفزيونية: "نحن متضامنون مع المصري بسبب إصابتهم الكبيرة بفيروس كورونا، ذهبنا لاستاد برج العرب تنفيذا لقرار اتحاد الكرة فهو صاحب القرار رغم تضمامننا مع النادي المصري".
وتابع: "لا يمكن تدخلنا اذا اشتكى المصري اللجنة الخماسية لدى فيفا فنحن ليس طرفا".: الإسماعيلي: باهر المحمدي مستمر في الإسماعيلي ولن نفرط في خدماته
كما كشف عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، موقف باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدروايش، من الرحيل عن الفريق في الموسم الجديد.
وأكد إبراهيم فارس في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لن نفرط في خدمات باهر المحمدي".
وختم: "لن نفرط في باهر وهو لاعب مهم ومستمر معنا في الموسم الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فارس: متضامنون مع المصري.. ولن نفرط في باهر المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.