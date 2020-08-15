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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي حيث بنتيجة التعادل واصل النادى الأهلى تربعه على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.

وجاء ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي كالتالى..



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ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي



تعادل فريق الأهلى أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي



افتتح التسجيل للإنتاج الحربي أحمد عفيفى فى الدقيقة 27 قبل أن يدرك عمرو السولية التعادل للنادى الأهلى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة من تسديدة قوية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:"محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري".

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي



يتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 17 منها وتعادل فى لقاءين ولم يهزم، وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولا يزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.موقف دجلة والحرس فى ترتيب الفرق

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

الجونة و الاتحاد السكندرى

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.