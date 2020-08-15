ويليان أرسنالي لثلاثة أعوام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أرسنال الإنجليزي عن انتقال لاعب الوسط البرازيلي ويليان إلى صفوفه بعقد لثلاثة أعوام، بعدما أصبح لاعباً حراً بانتهاء عقده مع الجار اللندني تشيلسي هذا الصيف.

وقال أرسنال في بيان: «وقع الدولي البرازيلي ويليان عقداً لثلاثة أعوام للانضمام إلينا قبل موسم 2020-2021»، مشيراً إلى أن المهاجم البالغ 32 عاماً يتمتع بخبرة غنية وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيد الأندية في مسيرة امتدت ل13 موسماً».

وأمضى ويليان سبعة مواسم في صفوف الجار اللدود تشيلسي، توّج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين إضافة إلى لقبي الكأس الإنجليزية والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وخاض ويليان بحسب الموقع الرسمي لأرسنال 339 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 63 هدفاً مع 56 تمريرة حاسمة.

وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا بلاعبه الجديد، قائلاً بحسب ما نقل عنه موقع النادي: «أعتقد أنه لاعب بإمكانه حقاً أن يخلق الفارق بالنسبة لنا، كنا نراقبه في الأشهر القليلة الماضية، كانت لدينا نية واضحة بتقوية خط الوسط الهجومي ومركزي الجناح».