7 خيول في كأس مهرجان منصور بن زايد بسان سبيستيان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، 7 من الخيول الناشئة، والذي يسلط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي من خلال السباق الذي يقام السبت بمضمار سان سبيستيان في إسبانيا، وتبلغ جائزة الشوط 10 ألف يورو.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 1600 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والتي توافدت من جميع أنحاء أوروبا، خاصة أن السباق يتيح الفرصة للخيول الناشئة التي لم يسبق لها تحقيق الفوز.

وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بـ«رنان» بإشراف توماس فورسي وقيادة جي كروسجين، و«صابرة» بإشراف سي جوردين وقيادة بروجنود بلانك، وهناك «خاطر» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جي مارتنيز.

وينافس على اللقب «هيروز دو فيالتييه» لجان بيير رينال، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة في جانسيك، و«كويبوس» لمزرعة دو جارند كورجيون بقيادة ار سوزا، و«بيفرلي دو بومبادور» بإشراف فردريك سانشيز وقيادة بي فويس.