في ملتقى الألعاب الفردية الشرقاوية.. المدفع: نتطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الملتقى السنوي لاستقبال الأجهزة الفنية والإدارية قبل بداية كل موسم، وحضره كل من علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، والأعضاء ناصر بن عاشور وحميد شامس، ومدير الإدارة علي حسن البلوشي.

وأوضح علي سالم المدفع، أن مجلس الإدارة يهدف الحفاظ على المكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات المحققة، والتي تحققت بفضل الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين، وحرص مجلس الشارقة الرياضي في دعم أندية الإمارة والارتقاء بها، علاوة على العمل الكبير الذي قامت به مجالس الإدارات السابقة، والذي كان نتاجه بطولات وإنجازات في كافة العاب النادي.

وأشار المدفع إلى وجود أولويات يعمل مجلس الإدارة على تطبيقها في أرض الواقع تتركز في دعم جميع الألعاب والتدرج بها للقمة بصورة مدروسة، وذلك لتحقيق أعلى المعايير التي تساعد في تحقيق الأهداف الموضوعة، مبيناً أن المجلس لديه خطط قصيرة وبعيدة المدى ويمتلك الرغبة والطموح في مواصلة مسيرة تميز ألعاب النادي والتي عمادها الأجهزة الفنية والإدارية.

وأشار المدفع إلى حرص المجلس على وجود العنصر الصحي ضمن تشكيله حرصاً منه للمحافظة على صحة وسلامة جميع المنتسبين للنادي، مبيناً أن عيادات النادي ستشرف على كافة الجوانب الصحية، كما أشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به إدارة الإعلام في تكثيف جهودها لجذب جماهير الملك لحضور ومتابعة جميع الألعاب وليس كرة القدم فحسب.

وفي ختام حديثه وجه المدفع شكره وتقديره للأجهزة الفنية والإدارية على النجاحات المحققة، مبيناً أن المجلس حريص على متابعة كل ما يخص الألعاب الفردية وتشجيعها بحضور بطولاتها في المستقبل القريب، موضحاً أن أبواب النادي ستظل مفتوحة لجماهير الملك، للإدلاء بمقترحاتهم بكل ما يخص الألعاب والنادي بشكل عام.

ووجه المهندس سليمان الهاجري، إنابة عن إدارة الألعاب الفردية، شكره الجزيل لرئيس مجلس الإدارة على حرصه بالتواجد في الحفل الذي حضره جميع أعضاء منظومة إدارة الألعاب الفردية من أجهزة إدارية وفنية ومشرفين، والذي أقيم بالصالة الرياضية في مقر النادي بالحزانة.

وأشار رئيس الألعاب الفردية إلى أن نصف الموسم الماضي، كان استثنائياً بكل المقاييس بعد أن نجحت ألعاب الشارقة في حصد ما يقارب الـ20 بطولة محلية وتوجت بـ 111 ميدالية دولية علاوة على نشاط 36 لاعباً من نادي الشارقة في مختلف منتخبات الدولة للألعاب الفردية.

وأشاد الهاجري بالأجهزة الفنية والإدارية التي قدمت عملاً مميزاً ونجحت في قيادة الألعاب لمنصات التتويج المحلي والدولي، مبيناً أن ثقتهم بلا حدود في أعضاء المنظومة لإضافة مزيد من الإنجازات والتي أتت تتويجاً لجهود كافة الأطراف، ذاكراً أن مجلس الإدارة وإدارة الألعاب الفردية سيقدمان كافة أدوات النجاح الكفيلة بمواصلة التميز.