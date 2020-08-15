«ارجوان» تتألق في الوثبة.. وشارة طحنون بن محمد تواصل نجاحاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصلت شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن منافساتها المثيرة للأسبوع الثالث على التوالي في ميادين سباقات الهجن كافة بالدولة، وخصصت منافسات الأسبوع الثالث لفئة الفطامين وامتدت لمسافة 1.5 كلم، وشهدت الميادين صباح الجمعة 15 شوطاً في كل ميدان.

وفي عاصمة الميادين الوثبة، انتزعت «ارجوان» لسعيد بن عامر المغري ناموس أول الأشواط بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت قدر 2:54 دقيقة، وفي الشوط الثاني حلق«الشارد» لمحمد بن علي المنصوري بالناموس في توقيت قدره 2:83 دقيقة، وفي الشوط الثالث كان الناموس من نصيب «جدارة» للدكتور سالم صالح الجنيبي بعد تفوقها على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 2:19 دقيقة.

وفي ميدان المرموم، استطاعت «انسجام» لمحمد مصلح الأحبابي أن تحلق بناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 2:10 دقيقة، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان، خطف «ذاير» لمطر غانم المنصوري المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة في زمن بلغ 2:09 دقيقة.

وفي ميدان رماح، كان التنافس قوياً ومثيراً وانتزعت «الشاهينية» ناموس الميدان في الشوط الأول لتهدي مالكها منصور ناصر الخيلي المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 2:12 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «بارود» لسعيد بن عامر العامري، محققاً المركز الأول والناموس.

وفي ميدان سيح صبرة، فازت «رسمية» لمحمد علي الجنيبي بناموس الشوط الأول وأنهت المسافة في زمن قدره 2:4 دقيقة، وكسبت «الفائزة» لجمعة محمد كلتم الخيلي المركز الأول في الشوط الثاني، منهية مراحل الشوط في زمن قدره 2:05 دقيقة.

وعلى أرضية ميدان الساد، حلقت «الشاهينية» لحمد سلطان بالكيلة بالمركز الأول وناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فاز «شاهين» لحمد سعيد الشرقي بالمركز الأول والناموس، وفي ميدان السد، فازت «الشاهينية» لهلال علي ناصر السناني بناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كان «مغادر» نجم الميدان ليهدي مالكه محمد بن حريب الشامسي المركز الأول، وفي ميدان غشابة انتصرت «الذيبة» لسعيد مرير الكتبي بناموس الشوط الأول.