سيزار في ضيافة الفجيرة.. و«الذئاب» يختتم معسكر أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

زار الأسطورة البرازيلي الشهير، جوليو سيزار، حارس مرمى منتخب السامبا سابقاً، وفريق إنتر ميلان الإيطالي، فريق الرديف الفجراوي خلال معسكره التدريبي بدبي؛ حيث كان في استقباله أعضاء الجهاز الفني والإداري، والتقى بلاعبي الفريق الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وتقديم قميص الذئاب للنجم البرازيلي.

على خط آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة معسكره التدريبي بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي.

ووصف المدرب الصربي الذي تم التعاقد معه مؤخراً، لقيادة الذئاب في الموسم الجديد المعسكر بالناجح رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تسبب بعض المتاعب والصعوبات، مشيراً إلى أنه تم التركيز على استعادة اللاعبين للياقة البدنية لتعويض ما فاتهم خلال فترة التوقف الإجباري بسبب جائحة «كورونا»، وأضاف: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى خوض الفريق لأربع أو خمس مباريات تجريبية قبل انطلاق المنافسات الرسمية».

وفي ما يتعلق باستكمال ملف اللاعبين الأجانب، كشف المدرب جوران أن الجهاز الفني يدرس السير الذاتية لبعض اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، لافتاً إلى انضمام لاعب منتخب كوراساو والفيصلي السعودي رولي بونيفاسيا، الذي تم التعاقد معه مؤخراً لتدريبات الفريق بعد إجرائه الفحوص الطبية اللازمة، مؤكداً أنه سيمثل إضافة قوية للفريق في الجانب الدفاعي.

وختم المدرب الصربي حديثه مشيراً إلى أن الفريق سيدخل معسكراً داخلياً في الفجيرة بعد ختام المرحلة الحالية، ويستمر حتى انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.