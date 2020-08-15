الأرجنتيني نيستور بيتانا يعود للدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن وصول 20 حكماً أجنبياً جديداً لقيادة عدد من المباريات القادمة في الدوري السعودي، وينتمي الحكام الجدد إلى دول الأرجنتين والأوروجواي والمجر ونيولندا ومن بينهم الحكم الأرجنتيني الشهير نيستور بيتانا الذي أدار مواجهتي الافتتاح والنهائي في مونديال 2018 كما أدار عدداً من مباريات الموسم الماضي من بينها لقاء النصر والهلال دورياً، ولقاء الاتحاد والتعاون على نهائي كأس الملك.

وكان الطاقم الفرنسي بقيادة بينو باستين الذي أدار مباراة النصر والهلال في الجولة الـ23 ودار حوله جدل كبير بعد الأخطاء التي تحدث عنها المختصون في التحكيم، وقد غادر السعودية كما غادر الطاقم الصربي بقيادة سرديان الذي أدار ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، وبرر الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام مغادرة الطواقم الفرنسية والصربية بارتباطها بمباريات مجدولة في دوري أبطال أوربا والدوري الأوروبي.

وامتنع تريساكو عن تقييم طاقم مباراة النصر والهلال، مبيناً أنه لا يقيم الحكام في وسائل الإعلام، كما رفض التعليق على خطاب نادي النصر الذي طالب بإعفائه من منصبه، مؤكداً أنه مستعد لزيارة نادي النصر إذا طلب الأخير منه ذلك.