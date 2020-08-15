عيسى الدح يعود للملاكمة بمعسكر في بريطانيا بإشراف أمير خان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل عيسى الدح بطل الإمارات المحترف في عالم الملاكمة إلى مدينة بولتن البريطانية للدخول في معسكرتدريبي مطول في إطار تحضيراته للعودة من جديد إلى عالم ملاكمة المحترفين بعد انقطاع ليس بالقليل عن منازلة المحترفين.

وكان في استقبال الدح في بريطانيا صديقه البطل المعروف أمير خان، ومن المقرر أن يخوض الدح تحضيراته خلال الفترة المقبلة تحت إشرافه وبدعمه كونه أحد أهم رموز اللعبة المحترفين المميزين على مستوى العالم.

وكانت جائحة «كوفيد- 19» عطلت تحضيرات عودة عيسى الدح المثيرة للاهتمام؛ حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي من أجل تجديد رخصته الدولية في الملاكمة والدخول في معسكر تدريبي هناك على يد أكبر خبراء ملاكمة المحترفين وفي أحد أشهر مراكز تدريب الملاكمة الأمريكية.

وأكد الملاكم الإماراتي العائد إلى عالم المحترفين رغبته في التتويج ورفع اسم وعلم الإمارات مجدداً في حلبات المحترفين في كل من أمريكا وبريطانيا، وحرص على توجيه الشكر إلى كل من دعمه وشجعه للعودة إلى عالم الملاكمة من جديد بعد توقف دام قرابة العامين، واعداً بالسعى للوصول إلى المستوى الذي يؤهله لتحقيق أفضل النتائج.

ومن جهته، قال بطل الملاكمة أمير خان: «سعيد جداً بالتدريب مع الملاكم الإماراتي عيسى الدح، فمن النادر أن نرى شاباً يشق طريق الملاكمة الصعبة ثم يستمر بعد كل ما حصل له بهذه العزيمة والإصرار والتحدي، فعلى الرغم من قلة الدعم، فإنه أثبت لي شخصياً أنه لن يغير رأيه في الاستمرار بمحاولة الوصول للبطولات».