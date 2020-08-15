615 ألف دولار.. مبلغ قياسي جديد لحذاء انتعله جوردان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بمبلغ 615 ألف دولار أمريكي، محطماً رقماً قياسياً لحذاء آخر لنفس اللاعب قبل أشهر، بحسب ما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات الخميس.

ويحمل الحذاء اسم «إير جوردان 1 هايز» انتعله النجم الأمريكي في مباراة استعراضية في إيطاليا عندما سحق كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في «كريستيز» التي نظمت المزاد مع متاجر «ستاديوم جودز»: «هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء».

وسجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة مرتدياً الحذاء البالغ قياسه 13,5 وبالألوان الأحمر والأسود والابيض لفريقه شيكاغو بولز.

وكان حذاء «إير جوردان 1» الذي صممته شركة «نايكي» عام 1985 والموقع من قبل نجم بولز بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بيع في مزاد علني في دار «سوثبيز» بقيمة بلغت 560 ألف دولار.

ويعتبر حذاء «إير جوردان 1» أول نموذج صممته شركة «نايكي» خصيصاً لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في «أن بي ايه» حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوّج بلقب الدوري في ست مناسبات بين 1991 و1998.

ويعكس هذا الأمر النجاح الهائل الذي حققته السلسلة الوثائقية «ذا لاست دانس» («الرقصة الأخيرة») التي ألقت الضوء على مسيرة جوردان ونجاحاته مع بولز، ما عزز مبيعات التذكارات الخاصة به وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

واكتسبت أحذية «إير جوردان» بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الما